Шанина Шейк в черном бикини похвасталась фигурой

30-летняя австралийская модель Шанина Шейк показала фото в купальнике.

Манекенщица, которая прославилась благодаря сотрудничеству с брендом Victoria's Secret, который, напомним, недавно распустил всех своих "ангелов", поделилась фотографиями с отдыха.

Шанина надела черное бикини с завязками на плавках, чтобы немного понежиться на солнце у бассейна возле своего дома в Лос-Анджелесе. Девушка сделала селфи в зеркале в ванной комнате, показав фигуру во всей красе.

Шанина Шейк / Instagram Шанины Шейк

Ранее Шанина показывала снимки в леопардовом слитном купальнике на тонких бретельках, сидя на полу в доме. В подписи под фотографиями Шейк писала, что предпочитает именно цельные купальники. Хотя, как видим, бикини тоже носит.

В своем Instagram манекенщица также делилась секретами своей стройной фигуры. В одном из постов Шейк написала, что предпочитает питаться дома, занимается пилатесом и любит лимфодренажный массаж. Результат, как видите, налицо.

Шанина Шейк / Instagram Шанины Шейк

Шанина Шейк / Instagram Шанины Шейк

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