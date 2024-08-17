Платок как топ: вспоминаем, как 21 год тому назад этот тренд носила актриса Хизер Локлир

Этим летом многие модники и блоггеры активно стали появляться в ярких платках, но носили их как топ. Обычно платок складывают в треугольник и завязывают сзади. Выглядит это всегда эффектно и оригинально, ведь обычно рисунки на платках очень яркие. Тренд появился, конечно же, в TikTok и многие ролики девушек с лайфхаками становились просто вирусными.

Однако, все новое - это на самом деле давно забытое старое и этот тренд с платком тоже не новинка. На самом деле платки как топы носили еще в двухтысячных и это было одним из главных трендов того времени.

А 21 год тому назад, как стильно носить платок, как топ показала актриса Хизер Локлир. В 2003 году она посетила премьеру фильма в завязанном на груди синем платке от Hermes. Образ актриса тогда дополнила белыми укороченными штанами, золотистыми босоножками и сумкой Louis Vuitton в руке.

Хизер Локлир / Фото: Getty Images

Кстати, посетила она тогда фильм "Городские девушки". Картина вышла 21 год назад, а сыграла в ней Бриттани Мерфи и маленькая Дакота Феннинг. Картина хоть не стала культовой, но многим пришлась по сердцу из-за своей наивности.

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