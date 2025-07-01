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- Шоу-бизнес
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Шарлиз Терон и ее наряды в черном: три образа актрисы, которые покорили сердца поклонников
Актриса — хамелеон моды, ведь может быть совершенно разное, хотя и носит один и тот же цвет.
Актриса обожает эффектные наряды и часто для своих появлений на публике выбирает именно черный цвет. Предлагаем вспомнить ее несколько интересных и совершенно не похожих луков в этом оттенке.
Шарлиз Терон появилась на вечеринке Block Party в Лос-Анджелесе, которая проводилась ее благотворительным проектом Charlize Theron Africa Outreach Project. На этом мероприятии она блистала в лаконичном наряде, который включал черные оттенки. Актриса носила лук от Christian Dior из коллекции весна-лето 2025, который включал приталенное миди платье на одно плечо и кожаную куртку-бомбер. Образ также дополнила сандалии и несколько украшений.
На презентацию фильма 49-летняя актриса надела обтягивающий кэтсьют от бренда Givenchy из коллекции осень-зима 2025. Наряд был полностью сделанный из сетки, а дополнила она его жакетом и черным плотным нижним бельем — бюстгальтером и трусами с высокой посадкой.
Как-то актрису также заметили, когда она шла на интервью, чтобы рассказать о своем новом фильме «Бессмертная гвардия 2». Она носила наряд из коллекции Oude Waag 2025 года, который включал шикарный жакет с шелковыми лацканами и поясом, а также длинную прозрачную многослойную юбку. Топа или бюстгальтера с жакетом она не носила, что делало лук более интересным.