Шарлиз Терон надела прозрачную юбку, и такой еще никто не носил

Шарлиз Терон / © Associated Press

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На премьере фильма «Одиссея» в Сеуле актриса Шарлиз Терон появилась в многослойном наряде от бренда Tom Ford из коллекции 2026 года. Коллекцию создал креативный директор Хайдер Акерманн, известный своим тонким чувством неожиданных пропорций, контрастных материалов и сдержанной чувственности.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Ее наряд был нестандартным, а все внимание привлекла прозрачная юбка из латекса. Звезда выбрала такую необычную юбку вместо привычных кружев, тюля или шелка, и образ получился структурированным и футуристическим.

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Шарлиз Терон с коллегами / © Associated Press

Она надела юбку поверх объемной рубашки со светло-голубыми и белыми полосками. Свободный крой рубашки стал полной противоположностью остальной части образа, придав ему яркости. Также на Шарлиз были чёрный топ, колготки, кожаные перчатки и туфли. Над образом актрисы работала её многолетняя стилистка Лесли Фремар.

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Шарлиз Терон с коллегами / © Associated Press

Шарлиз Терон и Мэт Деймон / © Associated Press

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