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- Шоу-бизнес
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Шарлиз Терон надела прозрачную юбку, и такой еще никто не носил
Актриса показала, что не боится модных экспериментов.
На премьере фильма «Одиссея» в Сеуле актриса Шарлиз Терон появилась в многослойном наряде от бренда Tom Ford из коллекции 2026 года. Коллекцию создал креативный директор Хайдер Акерманн, известный своим тонким чувством неожиданных пропорций, контрастных материалов и сдержанной чувственности.
Ее наряд был нестандартным, а все внимание привлекла прозрачная юбка из латекса. Звезда выбрала такую необычную юбку вместо привычных кружев, тюля или шелка, и образ получился структурированным и футуристическим.
Она надела юбку поверх объемной рубашки со светло-голубыми и белыми полосками. Свободный крой рубашки стал полной противоположностью остальной части образа, придав ему яркости. Также на Шарлиз были чёрный топ, колготки, кожаные перчатки и туфли. Над образом актрисы работала её многолетняя стилистка Лесли Фремар.