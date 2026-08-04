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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
361
Время на прочтение
1 мин

Шарлиз Терон надела прозрачную юбку, и такой еще никто не носил

Актриса показала, что не боится модных экспериментов.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Шарлиз Терон

Шарлиз Терон / © Associated Press

На премьере фильма «Одиссея» в Сеуле актриса Шарлиз Терон появилась в многослойном наряде от бренда Tom Ford из коллекции 2026 года. Коллекцию создал креативный директор Хайдер Акерманн, известный своим тонким чувством неожиданных пропорций, контрастных материалов и сдержанной чувственности.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Ее наряд был нестандартным, а все внимание привлекла прозрачная юбка из латекса. Звезда выбрала такую необычную юбку вместо привычных кружев, тюля или шелка, и образ получился структурированным и футуристическим.

Шарлиз Терон с коллегами / © Associated Press

Шарлиз Терон с коллегами / © Associated Press

Она надела юбку поверх объемной рубашки со светло-голубыми и белыми полосками. Свободный крой рубашки стал полной противоположностью остальной части образа, придав ему яркости. Также на Шарлиз были чёрный топ, колготки, кожаные перчатки и туфли. Над образом актрисы работала её многолетняя стилистка Лесли Фремар.

Шарлиз Терон с коллегами / © Associated Press

Шарлиз Терон с коллегами / © Associated Press

Шарлиз Терон и Мэт Деймон / © Associated Press

Шарлиз Терон и Мэт Деймон / © Associated Press

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
361
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