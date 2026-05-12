Шарлиз Терон поделилась редкими фото своих приемных детей
Актриса не часто показывает в Сети своих дочерей.
50-летняя американская актриса, широко известная всем по фильмам «Адвокат дьявола», «Монстр» и Mad Max, — Шарлиз Терон — опубликовала в своем Instagram серию фото, приуроченных к Дню матери. На них она запечатлена со своими двумя приемными детьми — 14-летней трансгендерной дочерью Джексон и 11-летней дочерью Огаст.
«Величайшая честь в моей жизни! С Днем матери всех мам, бабушек и крестных матерей!» — написала актриса под снимками.
Шарлиз Терон самостоятельно воспитывает детей и не скрывает, что материнство стало для нее одной из самых важных частей жизни. Актриса откровенно говорит как о сложностях, так и о радостях этого пути, подчеркивая, что именно дети являются ее главным источником поддержки и вдохновения.
Терон старается максимально защищать личное пространство дочерей и редко показывает их в социальных сетях, предпочитая держать семейную жизнь вдали от излишнего внимания публики. Однако иногда актриса все же появляется с детьми на светских мероприятиях и премьерах.
Особое внимание Шарлиз уделяет воспитанию уважения к своим корням и культурному разнообразию. Актриса, родившаяся в Южной Африке, старается знакомить детей с африканской культурой и традициями, включая элементы этого наследия в их повседневную жизнь.
