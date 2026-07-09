Шарлиз Терон покорила Париж необычным нарядом, появившись на фотосессии в шелковых шортах

Шарлиз Терон / © Getty Images

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Актриса Шарлиз Терон поразила всех на премьере фильма «Одиссея» в столице Париже, когда вышла на фотосессию. Её образ, сочетающий в себе смелость и современные тренды, привлек к себе много внимания.

Для этого мероприятия актриса выбрала нетипичное сочетание — классический черный жакет, желтую рубашку в едва заметную полоску и голубые шелковые шорты-трусы, которые были очень короткими, поэтому подчеркивали ноги знаменитости.

Шарлиз Терон / © Getty Images

Это был непринуждённый наряд от Tom Ford, который она дополнила изящными серебряными босоножками на высоком каблуке и чёрными солнцезащитными очками.

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Шарлиз Терон с коллегами по фильму / © Getty Images

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