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- Шоу-бизнес
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Шарлиз Терон покорила Париж необычным нарядом, появившись на фотосессии в шелковых шортах
Лауреатка «Оскара» поразила публику нарядом, который подчеркнул её безупречную фигуру.
Актриса Шарлиз Терон поразила всех на премьере фильма «Одиссея» в столице Париже, когда вышла на фотосессию. Её образ, сочетающий в себе смелость и современные тренды, привлек к себе много внимания.
Для этого мероприятия актриса выбрала нетипичное сочетание — классический черный жакет, желтую рубашку в едва заметную полоску и голубые шелковые шорты-трусы, которые были очень короткими, поэтому подчеркивали ноги знаменитости.
Это был непринуждённый наряд от Tom Ford, который она дополнила изящными серебряными босоножками на высоком каблуке и чёрными солнцезащитными очками.