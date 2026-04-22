Шарлиз Терон продемонстрировала два совершенно разных образа, но оба подчеркивали ноги

Шарлиз Терон / © Getty Images

50-летняя Шарлиз Терон оказалась в центре внимания, когда появилась на улице в Нью-Йорке. Актриса посетила за один день сразу два интервью в шоу Today и The View, где рассказала о своей роли в новом фильме Netflix Apex и об участии в будущей ленте The Odyssey.

Оба раза папарацци сфотографировали ее по дороге в студию, поэтому предлагаем рассмотреть, какие образы выбрала звезда.

Образ для шоу Today

Терон отдала предпочтение белому цвету. Актриса была в образе от Bottega Veneta, который включал тонкий вязаный свитер и платье с асимметричной многослойной юбкой. Также она обула туфли без каблука, а в руке несла сумку-хобо со знаменитым плетением Intrecciato.

Шарлиз Терон / © Getty Images

Образ для шоу The View

Актриса выбрала синее ребристое платье от Alaïa с высоким воротником и американской проймой, которое также имело асимметричную юбку с рюшами на подоле. Дизайн платья прекрасно подходил звезде и делал ее еще стройнее и выше. Шарлиз дополнила лук сетчатыми туфлями с ремешками.