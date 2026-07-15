Шарлиз Терон в изысканном наряде от Dior сияла перед фотографами на светском мероприятии

Шарлиз Терон / © Associated Press

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В то время как многие звезды выбрали театральные и смелые платья с оттенком античности для нью-йоркской премьеры долгожданного фильма «Одиссея», Шарлиз Терон решила остановить свой выбор на ансамбле белого цвета.

Для премьеры нового фильма Кристофера Нолана, в котором она играет нимфу Калипсо, актриса выбрала необычный скульптурный наряд, который был одновременно классическим и современным, а также подчеркивал её роскошные ноги.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Она была одета в белое шелковое платье-жакет от Dior из дебютной коллекции Джонатана Андерсона на весну 2026 года. Платье прекрасно сидело на её фигуре, а архитектурно скроенная верхняя часть придавала образу современность. Главной деталью в образе звезды был огромный бант на талии, а также глубокое декольте.

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Шарлиз Терон / © Associated Press

Тэрон дополнила свой образ парой изысканных белых босоножек на ремешках, также от Dior.

Это её появление состоялось после того, как актриса продемонстрировала свои длинные ноги в шелковых голубых шортах.

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