- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 110
- Время на прочтение
- 1 мин
Шарлиз Терон в изысканном наряде от Dior сияла перед фотографами на светском мероприятии
Белый цвет — это синоним женственности и элегантности, и Зарка доказала это на собственном примере.
В то время как многие звезды выбрали театральные и смелые платья с оттенком античности для нью-йоркской премьеры долгожданного фильма «Одиссея», Шарлиз Терон решила остановить свой выбор на ансамбле белого цвета.
Для премьеры нового фильма Кристофера Нолана, в котором она играет нимфу Калипсо, актриса выбрала необычный скульптурный наряд, который был одновременно классическим и современным, а также подчеркивал её роскошные ноги.
Она была одета в белое шелковое платье-жакет от Dior из дебютной коллекции Джонатана Андерсона на весну 2026 года. Платье прекрасно сидело на её фигуре, а архитектурно скроенная верхняя часть придавала образу современность. Главной деталью в образе звезды был огромный бант на талии, а также глубокое декольте.
Тэрон дополнила свой образ парой изысканных белых босоножек на ремешках, также от Dior.
Это её появление состоялось после того, как актриса продемонстрировала свои длинные ноги в шелковых голубых шортах.