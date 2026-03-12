Шарлиз Терон в кожаном луке позировала на мотоцикле и в палатке на природе

Шарлиз Терон, фото: instagram.com/outsidemagazine

50-летняя американская актриса, широко известная всем по фильмам «Адвокат дьявола», «Монстр» и Mad Max, — Шарлиз Терон — стала главной звездой нового выпуска журнала Outside, посвященному культуре отдыха на природе. Поэтому неудивительно, что локацией для съемки стала горная местность.

Шарлиз Терон, фото: instagram.com/outsidemagazine

На обложке журнала актриса появилась в простом образе — белой футболке и косухе. На ее лице не было макияжа, а волосы распущены и развеваются на ветру.

Также Терон, одетая в кожаные куртку и брюки, позировала на мотоцикле Ducatti, а также в туристической палатке. В интервью журналу Шарлиз рассказала о своей новой роли в триллере о выживании «Вершина», для которой ей пришлось даже научиться скалолазанию и гребле на байдарках.

«Мне очень понравилось скалолазание. Даже босиком я получала от этого удовольствие. Сейчас я не люблю лазить в обуви; она мне кажется неудобной и давит. Я думала, что гребля на байдарках будет для меня более естественным занятием, потому что я отлично плаваю. Я прекрасно плаваю и не боюсь воды. Но, должна вам сказать, это оказалось совсем не естественным. На самом деле гребля на байдарках оказалась сложнее всего остального в фильме», — поделилась актриса.

«Я люблю природу. Я выросла в местности, где природа действительно ценится. Мы не сидим дома на Рождество; все собирают вещи и едут на пляж или к реке, и разбивают лагерь в автодоме. Так меня воспитали. Я даже плавала на каноэ на рыбалке. Помню, как в десять лет пекла хлеб в костре. Наслаждение природой — неотъемлемая часть африканской культуры, и это осталось со мной», — рассказала Шарлиз.

«Я стараюсь проводить с детьми время так, чтобы это не казалось работой, например, водить их в государственные парки и показывать им, как выглядит 200-летнее дерево. Мы ездим в пустыни. Мы живем в Калифорнии и у нас есть ферма, где мы держим лошадей и коз. Там много отличных пешеходных маршрутов, среди которых маршрут к реке, где можно буквально раскачиваться на дереве и прыгать в бассейн с водой. Это напоминает мне мое собственное детство, и моей дочери это очень нравится. Наблюдать, как она постоянно прыгает с этого дерева, — прекрасно. В природе есть что-то такое, что меня трогает», — ответила актриса на вопрос о том, как она прививает детям любовь к природе.

Ранее, напомним, Шарлиз Терон в черном ансамбле с чулками посетила Неделю моды.

