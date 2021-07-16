Шарлотта из "Секса в большом городе": что мы знаем о непростой судьбе актрисы Кристин Дэвис

Шарлотта из "Секса в большом городе": что мы знаем о непростой судьбе актрисы Кристин Дэвис

Сейчас в Нью-Йорке проходят съемки сериала "And Just Like That ...", который ознаменует продолжение культового сериала "Секс в большом городе". Сегодня хотим рассказать вам несколько интересным и малоизвестных фактов об актрисе Кристин Дэвис, которая в сериале играет роль Шарлотты Йорк.

1. Кристин родилась 23 февраля 1965 года в городе Боулдер (штат Колорадо). Она была единственной дочерью в семье, но ее родители развелись, когда девочка была еще маленькой, и воспитанием занималась мать. Вскоре женщина вышла замуж за профессора психологии Кита Дэвиса, и он удочерил девочку. Семья переехала город Колумбия, где новоиспеченный отец Кристин преподавал в университете. Росла Кристин вместе с тремя дочерьми Кита от первого брака.

Кристин Дэвис / Associated Press

2. Кристин Дэвис решила, что хочет стать актрисой в 9 лет. Понимание этого пришло после участия девочки в школьной постановке "Белоснежка и семь гномов". Закончив школу в 1983 году, Дэвис переехала в Нью-Джерси, где училась в Университете Рутгерса и получила степень бакалавра актерского мастерства в Школе искусств Мэйсона Гросса Университета Рутгерса в 1987 году.

3. После окончания учебы Дэвис переехала в Нью-Йорк. Там она бесконечно посещала разные кастинги и пробы, снималась в эпизодах сериалов и рекламе. Даже открыла вместе с другом студию йоги. Также актриса сыграла в фильмах "Доктор Куинн", "Лекарь" и "Скорая помощь". А также играла роль Брук Армстронг Кэмпбелл в сериале "Мелроуз-Плейс", но покинула проект через год из-за того, что зрителям не приглянулась героиня Дэвис.

Кристин Дэвис / Associated Press

4. Кристин Дэвис называют актрисой одной роли. В 1998 году она получила роль в сериале HBO "Секс в большом городе" и оставалась неотъемлемой частью актерского состава до тех пор, пока сериал не закончился в 2004 году.

Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон и Ким Кэтролл / Getty Images

В 1999 году вместе с остальными актерами она была удостоена премии "Женщины в кино". Она также получила номинацию на премию "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана в комедийном сериале, за роль Шарлотты в последнем сезоне, а также была номинирована на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в номинации сериал, мини-сериал или телефильм.

5. Когда Дэвис снималась в "Сексе в большом городе", актрису пригласили в качестве приглашенной звезды в сериал "Друзья", она появилась в эпизодах ​​"Эпизод с библиотечной книгой Росса" и "Уилл и Грейс, Винс и Надин".

Кристин Дэвис / Associated Press

6. Кроме работы в "Сексе в большом городе" Кристин вела шоу VH1 "200 величайших икон поп-культуры" в 2003 году, сыграла в мультсериале "Друзья Санни Патч мисс Спайдер" и была приглашенным судьей в программе Lifetime Project Runway. В 2012 году Дэвис снялась и продюсировала телевизионный фильм "Два разума", а в 2014 году она вернулась в сериал, сыграв главную роль в недолговечном ситкоме CBS "Плохой учитель". В 2020 году актриса была ведущей реалити-шоу Fox Labor of Love. Но, как видите, все ее проекты не стали такими громкими и успешными, как сериал, который сделал из нее звезду.

Кристин Дэвис / Associated Press

7. Кристин Дэвис является покровителем Фонда дикой природы Дэвида Шелдрика, который занимается защитой слонов и других диких животных в Кении.

8. Живет актриса в Лос-Анджелесе, воспитывает дочь Джемму, которую удочерила в 2011 году, и сына Уилсона, которого усыновила в 2018 году.

Ким Кэтролл, Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон / Associated Press

9. Актриса, не стесняясь, говорит, что у нее долгое время были проблемы с алкоголем, она даже состояла в обществе анонимных алкоголиков. По словам самой Дэвис, таким образом она решила сразу две проблемы — в подростковом возрасте бунтовала против мира взрослых вообще и влияния родителей в частности и боролась с застенчивостью, от которой страдала в юности.

10. Ей приписывали многочисленные романы: с Алеком Болдуином, Дэвидом Духовны, Львом Шрайбером, Стивом Мартином, Джеффом Голдблюмом, со сценаристом фильма "Социальная сеть" Аароном Соркиным, но ни с кем из них актриса не связала свою жизнь и замуж не вышла.

Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис / Associated Press

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Съемки сериала "And Just Like That ..." (9 фото)

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