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Шарлотта Генсбур вышла в свет: как выглядит сейчас дочь легендарной Джейн Биркин
Она подчеркнула ноги оригинальным мини.
53-летняя актриса Шарлотта Генсбур посетила премьеру сериала Étoile, в котором сыграла. Сериал создан знаменитой супружеской парой режиссеров Дэниелом Палладино и Эми Шерман-Палладино, которые причасны к таким известным проектам как «Удивительная миссис Мейзел» и «Девочки Гилмор».
На этом мероприятии Шарлотта появилась в мини с одним рукавом. Это был черный наряд в золотой крупный горошек, которое дополнял шарф-бант от Saint Laurent.
Платье она сочетала с капроновыми колготками в горошек, черными туфлями и клатчем. Ее талию украшал золотой пояс цепочка.
Напомним, что Шарлотта — дочь французского актера и режиссера Сержа Генсбурга и актриса Джейн Биркин, в честь которой названо самую дорогую сумку в мире Birkin от Hermes.