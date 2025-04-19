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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
374
Время на прочтение
1 мин

Шарлотта Генсбур вышла в свет: как выглядит сейчас дочь легендарной Джейн Биркин

Она подчеркнула ноги оригинальным мини.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Шарлотта Генсбур

Шарлотта Генсбур / © Associated Press

53-летняя актриса Шарлотта Генсбур посетила премьеру сериала Étoile, в котором сыграла. Сериал создан знаменитой супружеской парой режиссеров Дэниелом Палладино и Эми Шерман-Палладино, которые причасны к таким известным проектам как «Удивительная миссис Мейзел» и «Девочки Гилмор».

Шарлотта Генсбур / © Associated Press

Шарлотта Генсбур / © Associated Press

На этом мероприятии Шарлотта появилась в мини с одним рукавом. Это был черный наряд в золотой крупный горошек, которое дополнял шарф-бант от Saint Laurent.

Платье она сочетала с капроновыми колготками в горошек, черными туфлями и клатчем. Ее талию украшал золотой пояс цепочка.

Шарлотта Генсбур / © Associated Press

Шарлотта Генсбур / © Associated Press

Напомним, что Шарлотта — дочь французского актера и режиссера Сержа Генсбурга и актриса Джейн Биркин, в честь которой названо самую дорогую сумку в мире Birkin от Hermes.

Birkin от Hermes / © Associated Press

Birkin от Hermes / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
374
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