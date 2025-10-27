Шедевр моды: как выглядело свадебное платье принцессы Шарлотты, которая так и не стала королевой

Свадебное платье принцессы Шарлотты / © Getty Images

Принцесса Шарлотта была единственным ребенком Георга IV и его жены Каролины. В те годы многие члены королевской семьи не были популярны, но страна праздновала рождение новой принцессы и Шарлотта обрела любовь народа.

Повзрослев она вышла замуж 2 мая 1816 года за Леопольда Саксен-Кобург-Заальфельдского. Свадьба состоялась в Малиновой гостиной Карлтон-хауса в Лондоне. На закрытой вечерней церемонии присутствовало лишь небольшое число гостей. В те годы еще не было традиции на белые свадебные платья и наряд принцессы был серебряным и считался очень роскошным. Невесты королевских кровей по всей Европе обычно носили серебряные платья в день свадьбы — это уже было устоявшейся традицией.

Свадебное платье принцессы Шарлотты, 1816 год / © Getty Images

Учитывая то, что наряд сшит полностью вручную, он был очень детальным и дорогим — по имеющимся данным, стоимость платья составила 10 000 фунтов стерлингов (что эквивалентно более 500 000 фунтов стерлингов в наше время). Дизайн наряда разработала лондонская модельерша «миссис Трио» и оно выполнено в модном в те годы стили ампир — талия была высокой, юбка прямой и длинной, также наряд украшали короткие рукава с оборками. Сзади платье дополнял длинный шлейф с кружевом.

Платье выглядит роскошно и дорого даже в наши дни. В ткани наряда была использована особенно дорогая вышивка серебряными нитями, которая считалась очень модным элементом придворного костюма в начале XIX века.

Свадебное платье принцессы Шарлотты, 1816 год / © Getty Images

Принцесса Шарлотта дополнила свадебное платье серьгами, жемчугом и браслетом на руку — свадебным подарком от принца Леопольда.

Ранее лейф был другим — он надевался как плащ и застегивался спереди брошкой. Вероятно платье принцессы было изменено. В этот период истории производство тканей было невероятно трудоемким, а потому и чрезвычайно дорогим. Переделка одежды была обычным делом, даже среди богатых. Вероятно, платье было переделано самой принцессой.

По данным Royal Collection Trust, одежду постоянно переделывали и использовали по-новому. Это объясняет, почему так мало вещей сохранилось в первозданном виде. Но то, что это платье дожило до наших дней — счастье для историков, омраченное горем семьи Шарлотты. К сожалению, принцесса умерла в возрасте 21 года при родах. Убитый горем Леопольд способствовал тому, чтобы красивые наряды его жены были сохранены, именно поэтому платья принцессы сохранились и их больше, чем вещей других членов ее семьи.

Шарлотта и Леопольд, 1816 год. Вероятно именно так выглядело платье до переделки / © Getty Images

Сегодня платье считается шедевром моды. За годы своего существования оно стало очень хрупким. Это единственное сохранившееся королевское свадебное платье георгианской эпохи.