Шеннен Доэрти поддержала Украину: "Путин - монстр, и тот, кто совершает подобные действия против мирных жителей, тоже чудовищен"

Американская актриса и звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Шеннен Доэрти снова поддержала Украину.

Актриса опубликовала в Instagram кадры из Краматорска, где в результате ракетного удара РФ по вокзалу погибли 50 человек, из них пятеро – дети. Шэннен также написала эмоциональный пост.

"Ужасно то, что происходит в Украине. Невинные гражданские лица становятся мишенью, когда пытаются сбежать или подойти за едой, сесть на велосипед. Связанные руки, пули в головах, женщин и детей насилуют, а затем убивают. Если вы не в курсе о зверствах, творимых при Путине, то должны осознать это. Его солдаты, его наемники совершают ужасные военные преступления. По отношению к гражданским. Детям. Мне все равно, на чьей вы стороне, вы говорите мне, что нет стороны, с которой все в порядке. Путин — монстр, и тот, кто совершает подобные действия против мирных жителей, тоже чудовищен. Так что мы можем сделать? Оказывайте давление на наши правительства, чтобы они делали больше. Делитесь информацией, продолжайте говорить о том, что происходит. Жертвуйте на гуманитарную помощь. Не закрывайте на это глаза, потому что лучше не быть свидетелем военных преступлений, не игнорируйте это, потому что вам кажется, что это не ваша проблема. Это проблема для всех нас. Да благословит вас всех Бог. Да благословит Бог Украину. #стоятьсУкраиной", - написала актриса.

Шеннен Доэрти / Getty Images

Завтра у Шэннен день рождения. Актриса борется с раком груди. И мы тоже желаем ей победы.

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