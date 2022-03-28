Шеннен Доэрти возмутилась поведением звезд на "Оскаре" и показала, как во время войны в Украине гибнут люди

Звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210" Шеннен Доэрти прокомментировала инцидент, который произошел между Уиллом Смитом и Крисом Роком на церемонии "Оскар".
50-летняя актриса, которая борется с раком, не присутствовала на 94-й церемонии "Оскар", прошедшей минувшей ночью в Лос-Анджелесе. Но не смогла остаться в стороне инцидента, который случился между ее коллегами по цеху.
Доэрти прокомментировала скандальную драку, которая произошла между Уиллом Смитом и Крисом Роком, опубликовав кадр с церемонии в своем Instagram. А также дополнила слайд вторым кадром из Украины, где идет война и умирают люди. В подписи Шеннен написала:
(листайте фото вправо)
"А в других новостях…..в Украине умирают люди", - написала актриса.
Многие подписчики Доэрти написали слова благодарности за поддержку.
"Спасибо! Даже не смотрел "Оскар". Кто может бездумно смотреть и играть в моду или высмеивать критиков, когда на другом конце земного шара убивают невинных людей?" - написал один их подписчиков.
Другой тоже написал:
"Меня всегда поражала реакция людей на такие вещи, в этом мире происходит так много других вещей, которые требуют внимания людей, это не одна из них".
"Спасибо, Шеннон, за то, что показала, что действительно важно! Спасибо за поддержку!" - написал еще один пользователь.
Церемонию "Оскар" вообще раскритиковали в этом году за то, что она не продемонстрировала надлежащую поддержку Украине, которая сражается за свою свободу и независимость.
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