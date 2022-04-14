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Шер вновь поддержала Украину: "Если мы не вооружим ее, можем пожалеть"

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Шер вновь поддержала Украину: "Если мы не вооружим ее, можем пожалеть"

Шер / Associated Press

Американская певица Шер поддерживает Украину во время войны и призывает дать нам все необходимое вооружение для того, чтобы противостоять России.

75-летняя артистка написала в Твиттере эмоциональный пост.

"Украина – вторая по величине страна в Европе после России. Если мы не вооружим Украину танками и другой необходимой для защиты техникой, можем пожалеть об этом. Россия будет не просто дышать в спину Европе, но и захочет ее сломать", – заявила Шер.

Шер / © Associated Press
Шер / Associated Press

Напомним, ранее Шер заявляла еще месяц назад, что готова помочь украинцам, которые вынуждены были покинуть Украину, и поселить их в своем доме. Правда не рассказывала публично, действительно ли помогла кому-то с жильем.

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