Шер вновь поддержала Украину: "Если мы не вооружим ее, можем пожалеть"

Шер вновь поддержала Украину: "Если мы не вооружим ее, можем пожалеть"

Американская певица Шер поддерживает Украину во время войны и призывает дать нам все необходимое вооружение для того, чтобы противостоять России.

75-летняя артистка написала в Твиттере эмоциональный пост.

"Украина – вторая по величине страна в Европе после России. Если мы не вооружим Украину танками и другой необходимой для защиты техникой, можем пожалеть об этом. Россия будет не просто дышать в спину Европе, но и захочет ее сломать", – заявила Шер.

Шер / Associated Press

UKRAINE’S 2ND

LARGEST COUNTRY IN EUROPE AFTER RUSSIA. IT BOARDERS 7 COUNTRIES & IS THE ONLY THING BETWEEN RUSSIAN

AGGRESSION & EUROPE. IF WE DONT ARM UKRAINE WITH TANKS,ETC. WE MAY LIVE 2 REGRET IT, BECAUSE RUSSIA

WONT JUST BREATHE DOWN EUROPE’S BACK,

IT WILL TRY N BREAK IT. — Cher (@cher) April 12, 2022

Напомним, ранее Шер заявляла еще месяц назад, что готова помочь украинцам, которые вынуждены были покинуть Украину, и поселить их в своем доме. Правда не рассказывала публично, действительно ли помогла кому-то с жильем.

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