Шэрон Стоун на кинофестивале в Саудовской Аравии: рассматриваем роскошные образы кинозвезды

Звезда выбрала для своего появления на мероприятии образы в модном оттенке.
В Саудовской Аравии, в городе Джидда, начался кинофестиваль "Красное море", который уже традиционно собирает в своих стенах голливудских, болливудских и арабских звезд со всего мира. Продлится мероприятие десять дней.
Программа фестиваля в этом году разделена на 11 секций, предназначенных для демонстрации арабского и международного кино, а также сериалов и роликов в виртуальной реальности. Одной из гостей этого мероприятия стала голливудская суперзвезда Шерон Стоун. Она посетила открытие фестиваля, мероприятие "Женщины в кино", а также дала интервью.
Во время своего появления на публике звезда кино сделала ставку на розовый цвет. В этом году розовый стал новым черным, и влюбил в себя множество звезд и инфлюэнсеров.
Первый наряд Шерон - нежное широкое платье Monsoori с множеством оборок и черной бархатной лентой. Наряд она дополнила высокими перчатками.
В ушах у актрисы были крупные серьги с камнями от Van Cleef & Arpels.
Второй образ звезды - обтягивающее яркое платье с длинными руками и разрезом. У платья был сложный дизайн с множеством драпировок.
Дополнили это лук часы с драгоценными камнями и крупные серьги.
Третий образ Шерон - брючный костюм от бренда Jean Louis Sabaji. В качестве декора этого наряда были перья и камни, а вот сочетала актриса его с черным топом.
Дополнила Стоун образ солнцезащитными очками Dolce & Gabbana.
Также отметим, что на фестивале будут представлены 131 художественный и короткометражный фильмы из 61 страны на 41 языке, снятые признанными и начинающими талантами. Также будут показаны семь художественных фильмов и 24 короткометражных из Саудовской Аравии.
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