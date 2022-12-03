Шэрон Стоун на кинофестивале в Саудовской Аравии: рассматриваем роскошные образы кинозвезды

Звезда выбрала для своего появления на мероприятии образы в модном оттенке.

В Саудовской Аравии, в городе Джидда, начался кинофестиваль "Красное море", который уже традиционно собирает в своих стенах голливудских, болливудских и арабских звезд со всего мира. Продлится мероприятие десять дней.

Программа фестиваля в этом году разделена на 11 секций, предназначенных для демонстрации арабского и международного кино, а также сериалов и роликов в виртуальной реальности. Одной из гостей этого мероприятия стала голливудская суперзвезда Шерон Стоун. Она посетила открытие фестиваля, мероприятие "Женщины в кино", а также дала интервью.

Во время своего появления на публике звезда кино сделала ставку на розовый цвет. В этом году розовый стал новым черным, и влюбил в себя множество звезд и инфлюэнсеров.

Первый наряд Шерон - нежное широкое платье Monsoori с множеством оборок и черной бархатной лентой. Наряд она дополнила высокими перчатками.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

В ушах у актрисы были крупные серьги с камнями от Van Cleef & Arpels.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Второй образ звезды - обтягивающее яркое платье с длинными руками и разрезом. У платья был сложный дизайн с множеством драпировок.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Дополнили это лук часы с драгоценными камнями и крупные серьги.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Третий образ Шерон - брючный костюм от бренда Jean Louis Sabaji. В качестве декора этого наряда были перья и камни, а вот сочетала актриса его с черным топом.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Дополнила Стоун образ солнцезащитными очками Dolce & Gabbana.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Также отметим, что на фестивале будут представлены 131 художественный и короткометражный фильмы из 61 страны на 41 языке, снятые признанными и начинающими талантами. Также будут показаны семь художественных фильмов и 24 короткометражных из Саудовской Аравии.

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