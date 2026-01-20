- Дата публикации
Шэрон Стоун на показе Valentino: как 35-летняя актриса покорила подиум в коротком свадебном платье
Американская актриса на пике своей популярности приняла участие в показе мод.
В 1993 году 35-летняя Шэрон Стоун вышла на подиум во время показа коллекции бренда Valentino на сезон весна-лето 1994.
Шэрон стала главной звездой показа, ведь ей выпала честь закрыть его в свадебном платье. Актриса продемонстрировала мини креативного дизайна с прозрачной юбкой, глубоким декольте, широкими двойными бретельками и роскошным кружевом, которое украшало платье спереди и превращалось в шлейф сзади.
Также в образе звезды была шляпка с кружевом и длинная фата. Романтики и необычности также добавляли луку Шэрон кружевные колготки и ботильоны на шнуровке.
В конце дефиле по традиции к модели, которой в тот раз была актриса, вышел и модельер Валентино Гаравани.