Шэрон Стоун очаровала поклонников макияжем с красной помадой и снова обула зеленые туфли

Шэрон Стоун / © Getty Images

Шэрон Стоун посетила мировую премьеру фильма Amazon Prime Video «Блеф» в Калифорнии, в котором главную роль сыграла Приянка Чопра. Стоун пришла на мероприятие в черном костюме в стиле оверсайз с жакетом и прямыми брюками.

Костюм актрисы имел едва заметный принт в виде вертикальных полосок, а также декор на плече с камнями и бисером. Также актриса надела с костюмом шелковую блузу, которую носила с декольте, зеленые туфли украшенные большими брошками и держала в руке клатч-коробку. Образ Шэрон завершила прической с легкими локонами, а также ярким макияжем с красной помадой — которая стала главным ярким штрихом ее лука.

Шэрон Стоун / © Getty Images

Похоже, что актриса любит обувь зеленого цвета, ведь выходит в свет в такой не впервые. Также оригинальные зеленые туфли в стиле Мэри Джейн звезда продемонстрировала ранее на мероприятии журнала Variety.

Шэрон Стоун / © Associated Press