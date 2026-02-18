ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
102
Время на прочтение
1 мин

Шэрон Стоун очаровала поклонников макияжем с красной помадой и снова обула зеленые туфли

Актриса была потрясающей, а также продемонстрировала свою любовь к зеленому цвету.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Шэрон Стоун

Шэрон Стоун / © Getty Images

Шэрон Стоун посетила мировую премьеру фильма Amazon Prime Video «Блеф» в Калифорнии, в котором главную роль сыграла Приянка Чопра. Стоун пришла на мероприятие в черном костюме в стиле оверсайз с жакетом и прямыми брюками.

Костюм актрисы имел едва заметный принт в виде вертикальных полосок, а также декор на плече с камнями и бисером. Также актриса надела с костюмом шелковую блузу, которую носила с декольте, зеленые туфли украшенные большими брошками и держала в руке клатч-коробку. Образ Шэрон завершила прической с легкими локонами, а также ярким макияжем с красной помадой — которая стала главным ярким штрихом ее лука.

Шэрон Стоун / © Getty Images

Шэрон Стоун / © Getty Images

Похоже, что актриса любит обувь зеленого цвета, ведь выходит в свет в такой не впервые. Также оригинальные зеленые туфли в стиле Мэри Джейн звезда продемонстрировала ранее на мероприятии журнала Variety.

Шэрон Стоун / © Associated Press

Шэрон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун в красивых нарядах (25 фото)

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
102
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie