- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 102
- Время на прочтение
- 1 мин
Шэрон Стоун очаровала поклонников макияжем с красной помадой и снова обула зеленые туфли
Актриса была потрясающей, а также продемонстрировала свою любовь к зеленому цвету.
Шэрон Стоун посетила мировую премьеру фильма Amazon Prime Video «Блеф» в Калифорнии, в котором главную роль сыграла Приянка Чопра. Стоун пришла на мероприятие в черном костюме в стиле оверсайз с жакетом и прямыми брюками.
Костюм актрисы имел едва заметный принт в виде вертикальных полосок, а также декор на плече с камнями и бисером. Также актриса надела с костюмом шелковую блузу, которую носила с декольте, зеленые туфли украшенные большими брошками и держала в руке клатч-коробку. Образ Шэрон завершила прической с легкими локонами, а также ярким макияжем с красной помадой — которая стала главным ярким штрихом ее лука.
Похоже, что актриса любит обувь зеленого цвета, ведь выходит в свет в такой не впервые. Также оригинальные зеленые туфли в стиле Мэри Джейн звезда продемонстрировала ранее на мероприятии журнала Variety.