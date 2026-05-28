Шерон Стоун поделилась редким фото своего младшего сына

Шерон Стоун / © Associated Press

68-летняя американская актриса, продюсер и художница — Шерон Стоун — показала в своем Instagram редкое детское фото своего младшего сына Куинна. На архивном снимке мальчик запечатлен в кимоно для восточных единоборств, в его руках грамота, и он со счастливой улыбкой ее демонстрирует.

Сын Шерон Стоун — Куинн / © Шерон Стоун/Instagram

«А теперь тебе 20. С днем рождения, мой маленький мальчик. Я люблю тебя, Куинн», — написала актриса под публикацией.

Отметим, у Шерон Стоун трое приемных сыновей — Роан, Лэрд и Куинн. Актриса не раз откровенно рассказывала, что на пути к материнству столкнулась с серьезными трудностями: из-за проблем со здоровьем, включая эндометриоз и аутоиммунные заболевания, она пережила несколько выкидышей и не смогла родить биологических детей.

Позже Стоун обрела счастье в усыновлении и посвятила себя воспитанию сыновей, неоднократно подчеркивая, что материнство стало одной из самых важных частей ее жизни.

