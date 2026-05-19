- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 126
- Время на прочтение
- 1 мин
Шерон Стоун в элегантном платье с бантом позировала на красной дорожке Каннского кинофестиваля
68-летняя актриса продемонстрировала новый эффектный образ в черном ансамбле.
Шерон Стоун посетила премьеру фильма Diamond, которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля.
На красной дорожке она появилась в элегантном черном платье без бретелек, приталенного силуэта, длины макси и с огромным бантом в зоне декольте. На талии у нее был широкий черный пояс.
Аутфит Шерон дополнила длинным плащом с объемными рукавами, которые были спущены с плеч, и с длинным шлейфом, который она расправляла и демонстрировала перед фотографами.
Стоун сделала гладкую прическу боб каре, макияж смоки-айс, украсила уши серьгами с кольцами и бриллиантами, шею - красивым бриллиантовым колье в виде цветов, а на руках были браслеты и кольца.
Напомним, Шерон Стоун в прошлый раз на Каннском кинофестивале очаровала аутфитом в роскошном кутюрном платье от бренда Miss Sohee, украшенном цветочной аппликацией.