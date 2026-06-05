Шерон Стоун в платье-кейпе с цветами пришла на светское мероприятие и всех там очаровала

Шерон Стоун / © Associated Press

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На гламурном мероприятии, состоявшемся в мадридском Casino de Madrid, известная актриса Шерон Стоун появилась в платье, которое моментально стало одной из самых обсуждаемых тем мероприятия, ведь выглядела актриса в нем потрясающе.

Для появления Стоун выбрала длинное платье с цветочным узором и в стиле кейпа от бренда Johanna Ortiz, которое дополнила роскошными аксессуарами. Шерон также носила золотое колье от Bvlgari, серьги от Dolce & Gabbana и сумочку от Yliana Yepez. Также в ее образе были элегантные туфли-лодочки от Adeba.

Шерон Стоун / © Associated Press

Волосы актриса зачесала назад в простую прическу, а на лице сделала нежный макияж, который подчеркивал ее красоту.

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Напомним, что также 68-летняя актриса продемонстрировала эффектный образ на премьере фильма Diamond, которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля.

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