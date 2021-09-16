Шерон Стоун в ярком леопардовом платье от Dolce & Gabbana блистала на премьере фильма

Шерон Стоун в ярком леопардовом платье от Dolce & Gabbana блистала на премьере фильма

63-летняя голливудская актриса продемонстрировала ослепительный образ в ярком платье.

Шерон Стоун посетила премьерный показ фильма "Глаза Тэмми Фэй" с Джессикой Честейн, она исполнила главную роль – американской телезвезды 70–80-х Тэмми Фэй.

Шерон Стоун продемонстрировала, что анималистический принт по-прежнему в тренде. Она вышла на дорожку в желтом платье-миди от Dolce & Gabbana с леопардовым принтом.

Шерон Стоун / Getty Images

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Наряд идеально сочетался с длинным черным пальто и лаковыми туфлями-лодочками на каблуках. А еще Шерон подобрала к образу массивные серьги в виде крестов, тоже от Dolce & Gabbana, в похожих, кстати, на красной дорожке Венецианского кинофестиваля блистала итальянская модель Бьянка Балти.

Бьянка Балти / Associated Press

У Шерон была стильная укладка, яркий макияж на лице, несколько перстней с камнями на пальцах, а в руке она держала маленькую черную сумку.

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Звезды в леопардовых нарядах (16 фото)

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