Шерон Стоун вернулась на подиум после 30-летнего перерыва

Шерон Стоун / © Getty Images

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На ней был черно-белый наряд, состоявший из свободного блейзера, блузки на пуговицах, кожаных высоких сапог и галстука. Ее прическа была уложена с пробором, а макияж был ярким.

Шерон Стоун / © Getty Images

Хотя Шерон больше известна своей актерской работой, она начинала свою карьеру в шоу-бизнесе именно как модель. Даже став известной в 1990-х годах, она продолжала работать в мире моды, демонстрируя образы легендарных дизайнеров, таких как Валентино Гаравани и Тьерри Мюглер. В последний раз Стоун появлялась на подиуме в 1993 году, во время показа Valentino на Неделе моды в Париже. Она закрывала тот весенний показ 1994 года в свадебном мини-платье и кружевном цилиндре с длинной вуалью.

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

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