Шейк, Свэйнпоул и Смоллс примерили купальники и снялись в аппетитном видео

Шейк, Свэйнпоул и Смоллс примерили купальники и снялись в аппетитном видео

Кэндис Свэйнпоул успешно развивает свой бренд купальников и пляжной одежды Tropic of C.

В Instagram южноафриканская модель поделилась роликом, который недавно они снимали в компании 32-летней Джоан Смоллс и 35-летней Ирины Шейк на пляже. Модели во главе с 32-летней Свэйнпоул устроили знойный показ в крошечных бикини на шнурках, чтобы продвигать новую линейку Кэндис Tropic Of C в партнерстве с Revolve.

"Взяла моих подруг в приключение для запуска капсульной коллекции @tropicofc с @revolve revolvearoundtheworld, и мы отлично провели время!" - подписала кадры со съемок Кэндис в Instagram.

Девушки демонстрируют в ролике свои идеальные фигуры в разных купальниках. Выглядят красавицы потрясающе.

Ирина Шейк, напомним, и сама на днях постила в блоге новые кадры, где позирует на пляже в одних белых стрингах и топлес, а также в сапогах от бренда @tamaramello, с которым сотрудничает.

Читайте также: Топлес и в плавках: Ирина Шейк поделилась пикантным кадром

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку