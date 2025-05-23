Шикарная в любом наряде: Памелу Андерсон заметили в Нью-Йорке, и ее было не узнать

Памела Андерсон / © Getty Images

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Звезда сериала «Спасатели Малибу» и секс-символ 90-х кардинально изменила свой стиль. Памела Андерсон отказалась от макияжа, а также больше не носит откровенные платья. Актриса и модель выбирает женственные, скромные и иногда даже слишком простые наряды.

Сейчас Памела проводит время в Нью-Йорке, где уже несколько раз была замечена папарацци. Актрису сфотографировали возле отеля в легком весеннем платье от бренда Marni в ретро-стиле. У платья была зауженная юбка с рюшей на подоле, а вот верхняя часть платья была с рукавами и напуском. Все платье украшал прин в большие красные розы.

Памела Андерсон / © Getty Images

Этот образ Андерсон дополнила главным модным трендом 2025 года — платком на голове. Ретро-эстетики луку добавили очки с белой оправе и красные туфли.

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Второй образ Памелы был более классическим — актриса надела черное мини-платье из твидовой ткани, которео дополнила колготками и лаконичными туфлями. Также она надела солнцезащитные очки в овальной оправе, а в руке несла небольшую кожаную сумку Mini Dual Bag от Marc Jacobs.

Памела Андерсон / © Getty Images

Ранее Памела также несколько раз попадала под прицел фотографов, но в кардинально других луках. Актрису заметили в ансамбле с широкополой шляпой и длинном платье от Khaite с короткими рукавами и необработанным краем.

Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images © Associated Press © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images