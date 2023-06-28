Шла на шопинг: Анджелину Джоли снова заметили в Нью-Йорке возле люксовых магазинов

Звезда практически повторила образ, который надевала днем ранее.
Американская суперзвезда Анджелина Джоли попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда вышла из своего автомобиля и в сопровождении охраны направилась на шопинг в районе Сохо, где большое количество брендовых магазинов.
Звезда была одета в классическое черное платье без рукавов и в черные туфли-лодочки. В руке она несла бежевый тренч, а также большую белую сумку с короткими ручками.
Образ Анджелины дополняли солнцезащитные очки, легкий макияж и несколько довольно лаконичных украшений: бриллиантовые серьги, кольцо на пальце и золотой браслет.
Что именно покупала звезда или это был чисто рабочий визит, неизвестно, но в городе она проводит уже несколько дней и не одна, а с детьми, поскольку несколькими днями ранее Джоли сфотографировали с сыном Паком и дочерью Захарой. Образ в тот раз у актрисы был практически такой же.
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