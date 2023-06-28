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Шла на шопинг: Анджелину Джоли снова заметили в Нью-Йорке возле люксовых магазинов

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
892
Время на прочтение
1 мин
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Шла на шопинг: Анджелину Джоли снова заметили в Нью-Йорке возле люксовых магазинов

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Звезда практически повторила образ, который надевала днем ранее.

Американская суперзвезда Анджелина Джоли попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда вышла из своего автомобиля и в сопровождении охраны направилась на шопинг в районе Сохо, где большое количество брендовых магазинов.

Звезда была одета в классическое черное платье без рукавов и в черные туфли-лодочки. В руке она несла бежевый тренч, а также большую белую сумку с короткими ручками.

Образ Анджелины дополняли солнцезащитные очки, легкий макияж и несколько довольно лаконичных украшений: бриллиантовые серьги, кольцо на пальце и золотой браслет.

Анджелина Джоли / © Getty Images
Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Что именно покупала звезда или это был чисто рабочий визит, неизвестно, но в городе она проводит уже несколько дней и не одна, а с детьми, поскольку несколькими днями ранее Джоли сфотографировали с сыном Паком и дочерью Захарой. Образ в тот раз у актрисы был практически такой же.

Анджелина Джоли с сыном / © Getty Images
Анджелина Джоли с сыном / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
892
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