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Шла за руку с сыновьями от скандального Жерара Пике: Шакиру сфотографировали в Нью-Йорке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1956
Время на прочтение
1 мин
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Шла за руку с сыновьями от скандального Жерара Пике: Шакиру сфотографировали в Нью-Йорке

Шакира с сыновьями / Фото: Getty Images

В перерывах между рабочими встречами она старается проводить побольше времени с детьми.

46-летнюю Шакиру заметили в Нью-Йорке с сыновьями Миланом и Сашей, когда они шли по улице. Певица держала детей за руки и была в приподнятом настроении.

Снимки семьи сделали незадолго до появления поп-певицы на "Ночном шоу с Джимми Фэллоном", где она впервые исполнит свой хит TQG. Согласно Daily Mail, 46-летняя суперзвезда повела своих мальчиков посетить магазин сладостей M&M'S World на Таймс-сквер.

На Шакире в тот день были кожаные штаны, черная футболка и шуба на молнии. Также она надела кеды на высокой подошве, кепку, а вот через плечо у нее висела сумка от скандального бренда Balenciaga, который совсем недавно обвинили в пропаганде педофилии.

Шакира с сыновьями / © Getty Images
Шакира с сыновьями / Фото: Getty Images

Днем ранее она также попала под прицел папарацци, но уже в гламурной куртке и кепке в розы от Dolce & Gabbana, которые сочетала с широкими дырявыми джинсами, солнцезащитными очками и кедами. Звезда опять шла с сыновьями на прогулку по городу.

Шакира с сыновьями / © Getty Images
Шакира с сыновьями / Фото: Getty Images

Напомним, что летом прошлого года Шакира рассталась с футболистом Жераром Пике, после 12 лет отношений. Причиной стала измена Жерара.

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Дата публикации
Просмотры
1956
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