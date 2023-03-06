Шли за руку и улыбались папарацци: Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм в Париже

Старший сын четы Бекхэм вместе со своей женой приехал в столицу Франции, чтобы посетить показ своей мамы – модельера Виктории Бекхэм – на Парижской неделе моды.

Показ отгремел несколько дней назад, но Бруклин и Никола не торопятся уезжать из Парижа. Вчера Бруклина и его 28-летнюю жену Николу сфотографировали на выходе из отеля, в котором остановилась вся звездная семья.

Супруги были оба одеты в синие джинсы: Бруклин сочетал их с черной толстовкой с капюшоном, а Никола - с кожаной курткой-косухой и обувью на платформе. В руках девушка несла сумку из лаковой кожи.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Getty Images

Также Никола надела черную повязку на голову, распустила каштановые волосы и была в черных солнцезащитных очках.

Днем ранее супруги вместе с родителями Бруклина также были сфотографированы на выходе из этого отеля. Поклонники пары заметили, что Никола не только покрасила волосы в такой же цвет, как у ее свекрови, но и подбирает луки, словно подражает стилю Виктории Бекхэм.

Виктория Бекхэм с семьей / Фото: Getty Images

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