Шляпа-пианино и платье, как у Кардашьян: индийская актриса привлекла внимание необычным нарядом

Она посетила церемонию Fashion Awards 2021 - главное модное событие года.

Звезды собрались в Королевском Альберт-холле в Лондоне, где вручали премии людям, которые внесли значимый вклад в модную индустрию в 2021 году. Многие знаменитости решили привлечь к своим образам внимание, поэтому выбрали для красной дорожки довольно экстравагантные нарды.

Так, индийская актриса Хансика Мотвани, начавшая карьеру в Болливуде, надела очень необычную шляпу в виде клавиш пианино. Этот головной убор Хансика сочетала с черным луком - платьем-водолазкой со шлейфом и легинсами. Наряд очень напоминал один из аутфитов Ким Кардашьян, которые для нее создал бренд Balenciaga.

Хансика Мотвани / Getty Images

Дополнили образ макияж с красной помадой и длинный маникюр, тоже в винно-красном оттенке. Компанию девушке на мероприятии составил Филип Трейси - британский и ирландский модельер-шляпник. Видимо, он и является автором шляпы-пианино.

Хансика Мотвани / Getty Images

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