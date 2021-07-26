Сходили на баскетбол: Адель подловили на свидании с новым бойфрендом

Пока свои отношения они не комментировали.

Британская певица Адель не часто делится подробностями своей личной жизни, публикует что-то в соцсетях или появляется на публике, но, похоже, сейчас у звезды новый роман, и скрыть его у нее не получилось. На прошлой неделе 33-летнюю Адель заметили на свидании с 39-летним менеджером по имени Рич Пол.

Пара сходила на пятую игру финала НБА, которая проходила в Фениксе. Для свидания певицы выбрала длинное пальто, черный топ с рукавами три четверти, черные лосины и босоножки на высоком каблуке. Инсайдеры утверждают, что пара вместе уже несколько месяцев, но на публике вели себя скромно и чувств не проявляли.

Адель / Getty Images

Можно даже было предположить, что они просто друзья, но, согласно Daily Mail, в воскресенье, 25 июля, Адель и Рича опять подловили фотографы. Пара ходила на двойное свидание.

Рич Пол связан со спортом, ведь он является спортивным агентов НБА, в его контрактах фигурируют такие звезды баскетбола, как Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Бен Симмонс и Джон Уолл.

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