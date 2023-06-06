Сходила на обед с друзьями: Милу Кунис сфотографировали папарацци в Лос-Анджелесе

Актрису Милу Кунис сфотографировали папарацци в Лос-Анджелесе, когда она встретилась со своим другом Майклом Турчином и его мужем Лэнсом Бассом. Знаменитости мило болтали за обедом в одном из ресторанов города.

Мила Кунис / Фото: Getty Images

На Кунис в тот день был удобный бежевый костюм, состоящий из кофты с капюшоном и штанов, зауженных книзу.

Спортивный лук она дополнила белоснежными кроссовками и несколькими лаконичными украшениями. Волосы актриса собрала в высокий хвост.

Мила Кунис / Фото: Getty Images

Не так давно папарацци сфотографировали и мужа женщины - актера Эштона Кутчера, когда он с огромными пакетами шел в свою машину.

Эштон Кутчер / Фото: Getty Images

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