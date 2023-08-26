Сходили в ресторан: 83-летнего Аль Пачино заметили с возлюбленной, которая недавно родила ему ребенка

Легендарный актер Аль Пачино в четверг, 24 августа, с важным видом вошел в итальянский ресторан Carbone, что на Манхэттене в Нью-Йорке. Компанию 83-летнему мужчине составила его возлюбленная - 29-летняя Нур Алфаллах.

Девушка недавно родила актеру сына, которого назвали Роман Пачино. Для Нур это первый ребенок, но для актера - четвертый. Аль так же имеет дочь Джулию Марию Пачино и близнецов Антона Джеймса и Оливию Роуз, от разных женщин.

Нур Алфаллах надела для похода в ресторан черные лосины, ботинки и кожаную куртку-косуху, а Пачино - светло-серый костюм, белую рубашку и черные кроссовки. Актер дополнил образ коричневым платком в нагрудном кармане и солнцезащитными очками Ray-Ban.

Аль Пачино и Нур Алфаллах / Фото: Getty Images

Нур Алфаллах родилась в Кувейте, но выросла в Беверли-Хиллз. До Пачино она встречалась с 80-летним фронтменом Rolling Stone Миком Джаггером и 62-летним инвестором-миллиардером Николасом Берггрюном.

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