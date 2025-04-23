Сходила на баскетбольный матч: Кейт Хадсон показала папарацци языка

Кейт Гадсон / © Getty Images

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Кейт Хадсон любит баскетбол, поэтому ее часто можно увидеть на матчах, где она болеет за любимую команду. В этот раз актриса побывала на матче между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Миннесота Тимбервулвз" на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе.

Увидев, что ее фотографируют папарацци, она игриво показала им язык.

Кейт Хадсон / © Getty Images

Одета Кейт была в кремовый жакет, графитовый лонгслив и черные штаны-палаццо с кожаным поясом.

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Лук Хадсон дополнила черной замшевой обувью на высоких платформах и черной стеганной сумкой Chanel.

Напомним, Кейт Хадсон в платье с огромными бантами побывала на фэшнцеремонии.