Сходила на базар: актриса Оливия Уайлд под прицелом фотографов в Лос-Анджелесе

После гламурных вечеринок и званых ужинов голливудские звезды надевают обычные джинсы и футболки.

Актриса Оливия Уайлд, известная по роли в сериале "Доктор Хаус", попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, но сфотографировали ее не просто на прогулке, а во время похода на фермерский базар.

Актриса надела белые джинсы 7 For All Mankind с широкими штанинами и белую футболку. Также на Оливии были знаменитые кроссовки Adidas Samba.

Завершила она образ солнцезащитными очками Ray-Ban в черной оправе, волосы распустила, а на плече у нее висела сумка-шоппер черно цвета, в которой она уже несла покупки.

Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

Напомним, несколькими днями ранее Оливия Уайлд в стильном брючном костюме пришла на светскую вечеринку Модного дома Schiaparelli, которую также посетила и роскошная Дженнифер Лопес.

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