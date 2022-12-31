Сходила на бьюти-шопинг: актрису Люси Хейл сфотографировали у магазина Sephora

Она была одета просто, но довольно мило.

33-летнюю актрису Люси Хейл сфотографировали в Лос-Анджелесе папарацци после бьюти-шопинга. Девушка ходила в магазин Sephora и, судя по фирменному пакету бренда, купила много косметики.

На ней в тот день была белая кофта в рубчик, джинсы и коричневые ботинки. Также звезда дополнила образ кепкой с белой вышивкой LA и длинным пальто молочного оттенка на пуговицах, которое было расстегнутым.

Через плечо у Люси висела сумка на широком коричневом ремешке, а в руке она несла кофе в прозрачном стакане.

Люси Хейл / Фото: Getty Images

Что купила, Люси не показала, но вот в Instagram опубликовала видеоотчет, которым подвела итог своего 2022 года.

"Чао 2022! Благодарна за эти моменты. Я помню, что этот год также принес трансформацию. Равные части светлого и темного. Этот ролик, очевидно, подчеркивает только максимумы, но это не делает минимумы менее важными. Желаю всем вам прекрасного Нового года и надеюсь, что вы найдете момент, чтобы отпраздновать какую-нибудь маленькую (или большую) победу в своей жизни", - написала она в посте.

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