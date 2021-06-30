Сходила на маникюр: Дженнифер Гарнер запечатлели папарацци в салоне

49-летняя американская актриса попала под прицел фотографов находясь в салоне красоты.

Дженнифер Гарнер не из тех, кто дни напролет проводит в салонах за разными процедурами для красоты лица и тела. Но на маникюр и педикюр звезда все-таки ходит.

Дженнифер Гарнер / Getty Images

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Вчера в Лос-Анджелесе бывшую супругу Бена Аффлека как раз и сфотографировали в одном из маникюрных салонов. Пока мастер делала ей педикюр, Дженнифер беседовала с сидящей рядом еще одной клиенткой салона. Гарнер была в защитной маске, одетая в рубашку с рюшами и в мелкую клетку, а также в синих джинсах и вьетнамках. Волосы ее были собраны в небрежный пучок, и актриса была в очках.

Дженнифер Гарнер / Getty Images

Напомним, бывший муж Гарнер Бен Аффлек сейчас встречается со своей экс-пассией Дженнифер Лопес. Пара больше не скрывает роман от публики.

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Звезды на маникюре (9 фото)

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