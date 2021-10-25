Сходила на пляж: Деми Роуз в белом купальнике похвасталась пышными ягодицами

Сходила на пляж: Деми Роуз в белом купальнике похвасталась пышными ягодицами

Модель продемонстрировала и новый купальник, и пятую точку.

Деми Роуз порадовала своих фолловеров новыми снимками с отдыха.

Девушка не перестает хвастаться сексуальными формами в разных стильных купальниках. На этот раз модель примерила белый асимметричный купальник, который отлично сидел на ее сексуальной фигуре. Деми сначала продемонстрировала на камеру свою пышную пятую точку.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Затем Роуз сверкнула сексуальным бюстом.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Пляжный лук она дополнила сумочкой с красными цветами и красным ремешком-цепочкой.

Красотка также выложила фото, сделанное возле бассейна. Она соблазнительно выгнулась, лежа в пестром бикини.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Читайте также:

Позировала на пляже: Деми Роуз в ярком бикини похвасталась пышными сочными формами

В черном бикини: сексуальная Деми Роуз похвасталась пышной грудью

На фоне водоема: Деми Роуз сексуально позировала в леопардовом купальнике

Откровенные образы Деми Роуз (36 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку