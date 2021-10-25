Сходила на пляж: Деми Роуз в белом купальнике похвасталась пышными ягодицами

Модель продемонстрировала и новый купальник, и пятую точку.
Деми Роуз порадовала своих фолловеров новыми снимками с отдыха.
Девушка не перестает хвастаться сексуальными формами в разных стильных купальниках. На этот раз модель примерила белый асимметричный купальник, который отлично сидел на ее сексуальной фигуре. Деми сначала продемонстрировала на камеру свою пышную пятую точку.
Затем Роуз сверкнула сексуальным бюстом.
Пляжный лук она дополнила сумочкой с красными цветами и красным ремешком-цепочкой.
Красотка также выложила фото, сделанное возле бассейна. Она соблазнительно выгнулась, лежа в пестром бикини.
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