Сходила на шопинг: девушку Леонардо Ди Каприо заметили в Венеции с покупками

Виттория Черетти / © Getty Images

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Девушка шла по улице в Венеции и болтала по телефону, не обращая внимания на любопытные взгляды и фотографов.

Она была одета в легкое летнее платье в цветочный принт и с завязками на лифе, которое дополнила белыми балетками на завязках и белой сумкой в стиле East-West. Такие сумки также известны как «сумка-такса» или «сумка-пенал» — это трендовая модель с вытянутой горизонтальной формой, ширина которой значительно больше высоты. Название East-West происходит от пропорций сумки, напоминающих горизонтальную ориентацию между востоком и западом.

Виттория Черетти / © Getty Images

Днем ранее Витторию Черетти заметили с ее бойфрендом Леонардо Ди Каприо в водном такси. Пара отправлялась на одну из вечеринок в рамках свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес. В тот вечер модель была одета в вечернее платье от Dolce & Gabbana с халтером, декольте, юбкой-русалкой и цветочными украшениями.

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Виттория Черетти / © Getty Images

Диа Каприо носил костюм, а также спрятал лицо за кепкой.

Леонардо Ди Каприо (в кепке) и Виттория Черетти / © Getty Images