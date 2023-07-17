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Сходила на шопинг: Дуа Липу заметили возле магазина Bottega Veneta, но покупки она сама не несла

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
218
Время на прочтение
1 мин
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Сходила на шопинг: Дуа Липу заметили возле магазина Bottega Veneta, но покупки она сама не несла

Дуа Липа / Фото: Getty Images

Образ был стильным, но необычно, что она надела сапоги в летнее время.

Британскую певицу Дуа Липу, которая совсем скоро появится в роли Барби-русалки в фильме "Барби", заметили папарацци в Лондоне. Звезда ходила в бутик бренда Bottega Veneta за покупками, но приобретенные вещи сама не несла, ведь ей в этом помог ее стилист Лоренцо Посокко - он нес два огромных брендированных пакет зеленого цвета.

На Дуа в тот день были джинсовые мини-шорты, объемная лакированная куртка, а вот обула она черные сапоги на каблуках, а в руке несла маленькую сумку. Волосы звезда собрала в высокий пучок и завершила образ серьгами от Tiffany & Co.

Лоренцо также выбрал лук в черном цвете - на нем был брючный оверсайз костюм.

Дуа Липа / © Getty Images
Дуа Липа / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
218
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