Сходила на шопинг: Хлоя Севиньи попала под прицел папарацци с огромными корзинами в руках

В обычной жизни звезды ничем не отличаются от своих поклонников.

49-летняя актриса Хлоя Севиньи решила просто сходить на шопинг в Нью-Йорке, но ее сфотографировали папарацци. Актриса шла без охраны, сопровождающих или друзей.

Вероятно, она занимается обустройством дома, поскольку купила огромные плетеные круглые корзины разного размера.

Одета женщина была немного необычно, ведь сочетала черное короткое пальто, белый кроп-топ с принтом и трикотажные шорты. Дополняли лук аксессуары: роговые очки, черная довольно большая сумка на плече и теплые сапоги с мехом.

Хлоя Севиньи / Фото: Getty Images

Этот простой лук кардинально отличался от того, что совсем недавно актриса надевала на гала-вечер LACMA Art+Film 2024, который прошел в Лос-Анджелесе. Тогда на ней был образ от Saint-Laurent из коллекции весна-лето 2025, которую бренд совсем недавно представил в рамках Недели моды в Париже.

Хлоя Севиньи / Фото: Getty Images

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