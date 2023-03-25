Сходила на шопинг: Надя Дорофеева примеряла платье с обнаженной спиной и мини-юбку

Артистка любит демонстрировать фолловерам стильные луки.
Надя Дорофеева сходила на шопинг и показала поклонникам в Instagram, что она примеряла. Первый образ был пикантным.
Певица примеряла полупрозрачное платье по фигуре с обнаженной спиной. Сквозь тонкую ткань просвечивалось черное белье.
Дорофеева показала подписчикам еще один стильный лук. Она скомбинировала белый кроп-топ с черной мини-юбкой, которая прекрасно подчеркнула ее стройные ноги. Наряд Надя дополнила черной обувью на грубой подошве.
Напомним, ранее Надя Дорофеева в кроп-топе и плиссированной юбке похвасталась плоским животом.
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