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Сходила на шопинг: Надя Дорофеева примеряла платье с обнаженной спиной и мини-юбку

Сходила на шопинг: Надя Дорофеева примеряла платье с обнаженной спиной и мини-юбку

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
46
Время на прочтение
1 мин
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Сходила на шопинг: Надя Дорофеева примеряла платье с обнаженной спиной и мини-юбку

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Артистка любит демонстрировать фолловерам стильные луки.

Надя Дорофеева сходила на шопинг и показала поклонникам в Instagram, что она примеряла. Первый образ был пикантным.

Певица примеряла полупрозрачное платье по фигуре с обнаженной спиной. Сквозь тонкую ткань просвечивалось черное белье.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Дорофеева показала подписчикам еще один стильный лук. Она скомбинировала белый кроп-топ с черной мини-юбкой, которая прекрасно подчеркнула ее стройные ноги. Наряд Надя дополнила черной обувью на грубой подошве.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Напомним, ранее Надя Дорофеева в кроп-топе и плиссированной юбке похвасталась плоским животом.

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Дата публикации
Просмотры
46
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