Сходила на шопинг: Оливию Уайлд сфотографировали папарацци в повседневной жизни

После гламурных вечеринок и званых ужинов голливудские звезды надевают обычные футболки и кроссовки.
40-летняя звезда сериала "Доктор Хаус" неожиданно попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе. Ее заметили после шопинга на улице, когда она шла с пакетом в руке и болтала по телефону.
Актриса в тот день оделась просто и удобно. Оливия сочетала белую футболку с принтом, жакет в принт и горчичные укороченные брюки, которые она носила в сочетании с белыми носками и кроссовками.
Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и большой коричневой сумкой, которая висела у нее на плече.
В Калифорнию она вернулась после того, как в начале месяца блистала на красной дорожке кинофестиваля в Саудовской Аравии. Там она продемонстрировала длинное белоснежное платье-бюстье со складками на лифе, сделала прическу и макияж. Оригинальным дополнением образа стали браслеты-манжеты от ювелирного бренда Tiffany & Co. Украшения актрисы были выполнены в золоте.
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