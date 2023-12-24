Сходила на шопинг: Сальму Хайек заметили в магазине известного бренда, когда она делала покупки

Актриса Сальма Хайек хоть и замужем за миллиардером Франсуа-Анри Пино - исполнительным директором компании Kering - но все же за покупками в люксовые магазины иногда ходит сама. Ее заметили в бутике Gucci в Беверли-Хиллз, когда она выбирала ювелирные украшения.

Звезда была одета в черной короткое пальто с золотистыми пуговицами, обтягивающие штаны и массивные ботинки с заклепками и пряжками.

Волосы она просто распустила и оставила без укладки - они была просто кудрявыми и немного торчали в разные стороны. Также на Сальме были очки в черной оправе, а на плече висела большая сумка от Saint Laurent.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

Вероятно, 57-летняя женщина уже готовилась к праздничному сезону. Продавец-консультант помогал ей при выборе нескольких ювелирных изделий из витрины магазина.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

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