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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
213
Время на прочтение
1 мин

Сходила на шопинг в известный магазин: папарацци подловили Диану Крюгер на улице

Она стильная как в обычной жизни, так и на светских вечеринках.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Диана Крюгер

Диана Крюгер / © Getty Images

Актриса немецкого происхождения Диана Крюгер попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Ее сфотографировали после шопинга в магазине ZARA — Диана шла с большим брендированный пакет руке.

В тот день она решила одеться в черно-белые цвета. На актрисе был комбинезон из денима, который она сочетала с футболкой. Также она носила кожаную оверсайз куртку, остроносые туфли, а через плечо у нее висела сумка от Chanel с бахромой. Волосы она распустила и была без макияжа.

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Буквально несколькими днями ранее Крюгер также была замечена на светском мероприятии. Она посетила презентацию очков от бренда Christian Louboutin, а сама была одета в приталенное красное платье от бренда The New Arrivals, стоимость которого 965 евро. Этот яркий наряд актриса носила с кружевными колготками.

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер и Норман Ридус / © Getty Images

Диана Крюгер и Норман Ридус / © Getty Images

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер и Норман Ридус / © Getty Images

Диана Крюгер и Норман Ридус / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
213
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