Сходила на шопинг в известный магазин: папарацци подловили Диану Крюгер на улице

Диана Крюгер / © Getty Images

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Актриса немецкого происхождения Диана Крюгер попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Ее сфотографировали после шопинга в магазине ZARA — Диана шла с большим брендированный пакет руке.

В тот день она решила одеться в черно-белые цвета. На актрисе был комбинезон из денима, который она сочетала с футболкой. Также она носила кожаную оверсайз куртку, остроносые туфли, а через плечо у нее висела сумка от Chanel с бахромой. Волосы она распустила и была без макияжа.

Диана Крюгер / © Getty Images

Буквально несколькими днями ранее Крюгер также была замечена на светском мероприятии. Она посетила презентацию очков от бренда Christian Louboutin, а сама была одета в приталенное красное платье от бренда The New Arrivals, стоимость которого 965 евро. Этот яркий наряд актриса носила с кружевными колготками.

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Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images Диана Крюгер / © Getty Images Диана Крюгер / © Getty Images Диана Крюгер / © Getty Images Диана Крюгер / © Associated Press Диана Крюгер и Норман Ридус / © Getty Images Диана Крюгер / © Associated Press Диана Крюгер / © Associated Press Диана Крюгер / © Associated Press Диана Крюгер / © Getty Images Диана Крюгер / © Associated Press Диана Крюгер / © Getty Images Диана Крюгер / © Getty Images Диана Крюгер и Норман Ридус / © Getty Images Диана Крюгер / © Getty Images Диана Крюгер / © Getty Images