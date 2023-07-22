Сходила на спорт: Дженнифер Лопес заметили в черной майке и легинсах после тренировки

53-летнюю актрису и певицу Дженнифер Лопес сфотографировали в Лос-Анджелесе, когда она в сопровождении помощников направлялась к автомобилю. Звезда опять была в спортивном наряде, который в этот раз состоял из черного топа и обтягивающих легинсов.

Также знаменитость собрала волосы в высокий пучок, надела большие серьги-кольца, а также отказалась от макияжа.

Обута она была в стильные белые кроссовки, а в руке несла большой стакан усыпанный стразами. На глазах у Дженнифер были солнцезащитные очки.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Вероятно, звезда выходила со студии Tracy Anderson Method Studio после очередной тренировки, а вот вещи ей несли помощники.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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