Сходила на спорт: Оливию Уайлд запечатлели папарацци после тренировки

39-летняя актриса и продюсер Оливия Уайлд снова вернулась к тренировкам и теперь ее часто фотографируют папарацци на улицах Лос-Анджелеса.

В этот раз по пути из спортзала Оливия шла одетая в красно-черный комбинезон от Ta x Bloch с вырезами, обута в белые кроссовки Adidas Ultraboost, а в руках несла розовую толстовку от Cann. Уайлд собрала волосы в хвост, надела черные солнцезащитные очки и повесила на плече белое полотенце.

Практически все лето Оливию часто фотографировали после тренировок. Актриса регулярно занимается спортом, чтобы оставаться в хорошей форме.

Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

Часто знаменитость носит на тренировки короткие топы, чтобы продемонстрировать свой плоский живот.

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