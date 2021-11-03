Сходила на УЗИ: беременная Джорджина Родригес поделилась новым фото

27-летняя португальская модель Джорджина Родригес скоро подарит Криштиану Роналду еще двух малышей.

На днях Джорджина опубликовала еще одно фото с УЗИ, на которлм присутствовал, по всей видимости, не только отец ее будущих детей Криштиану Роналду, но и их общие уже подросшие дети.

Родригес опубликовала фото из кабинета, где ей делали УЗИ и подписала кадр "Нетерпеливый" на испанском языке, добавив к подписи два сердечка. Беременная девушка улыбалась лежа на кушетке, а на ее пальце сверкало кольцо в виде сердца. Рядом с кушеткой сидели четверо детей пары – общая дочь Алана, сын Криштиану и 4-летние близнецы Ева и Матео, рожденных суррогатной матерью. Вскоре, напомним, немаленькая семья Криштиану Роналду пополнится еще двумя детьми, пара уже объявила, что они ждут двойню.

Сейчас Джорджина Родригес находится приблизительно на 12 неделе беременности. А значит весь первый триместр, который считается самым опасным, Родригес скрывала свою беременность от публики.

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