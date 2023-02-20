Сходила на вечеринку: британская красавица прозрачным платьем подчеркнула стройную фигуру

Британская красавица, имя которой нам неизвестно, но мы решили о ней написать, потому что она привлекла наше внимание своим сексуальным образом, посетила вечеринку британского Vogue And Tiffany & Co. в Лондоне.

Перед фотографами она предстала в сексуальном образе. Она подчеркнула стройную фигуру черным прозрачным обтягивающим платьем со шлейфом. Наряд имел имитацию боди и два выреза на бедрах.

Аутфит красавица дополнила черными замшевыми туфлями и небольшой черной сумочкой с золотой ручкой.

Синди Бруна / Фото: Getty Images

Девушка собрала вьющиеся волосы сзади и сделала макияж с тенями баклажанового оттенка. В ушах у нее были золотые серьги с бриллиантами, а на руках - золотые широкие парные браслеты. Бордовый маникюр завершил ее лук.

Напомним, вечеринку также посетила 89-летняя Джоан Коллинз, которая сияла в жаккардовом пальто и полупрозрачной блузке с вышивкой из пайеток.

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