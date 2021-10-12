Сходила сама на рынок: папарацци подловили Дженнифер Гарнер в обычной жизни

Сходила сама на рынок: папарацци подловили Дженнифер Гарнер в обычной жизни

Актриса - одна из тех звезд, кто сам любит ходить за покупками.

Актрису и бывшую жену Бена Аффлека Дженнифер Гарнер заметили в Лос-Анджелесе, когда она покупала овощи на рынке. Звезда была с огромными шопперами на плече, из которых были видны только что купленные розы и подсолнухи.

Дженнифер Гарнер / Getty Images

Также папарацци сделали фото Дженнифер, когда она остановилась возле прилавка с овощами, где выбирала горох. Волосы у нее были собраны в высокий небрежный хвост, а на лице были маска и солнцезащитные очки. Дженнифер была без охраны, и покупки тоже несла к автомобилю сама.

Дженнифер Гарнер / Getty Images

Вообще, Гарнер - одна из немногих звезд, которые не стесняются появляться на улице в повседневной одежде, без причесок и макияжа. Поэтому актрису часто фотографируют в лосинах, кроссовках, после тренировок и в повседневной одежде.

Дженнифер Гарнер / Getty Images

Дженнифер Гарнер / Getty Images

Дженнифер Гарнер / Getty Images

Читайте также:

В белом платье и кедах: Дженнифер Гарнер заметили в Лос-Анджелесе

Сходила на маникюр: Дженнифер Гарнер запечатлели папарацци в салоне

Редкий выход: Дженнифер Гарнер сфотографировали с ее мамой на прогулке

Дженнифер Гарнер на прогулках (18 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку