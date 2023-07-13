Сходила в ресторан и в спортзал: два образа Джей Ло на улицах Лос-Анджелеса

Дженнифер Лопес с дочерью своего мужа Бена Аффлека - Вайолет Аффлек – пообедали в ресторане The Ivy, что расположен в самом сердце Лос-Анджелеса.

Джен была одета в этот день в кофейную рубашку и белые брюки-клеш, обута в босоножки на платформе, а в руках несла большую белую сумку от Birkin, которая стоит почти 24 000 долларов. На шее у артистки была золотая именная подвеска, в ушах крупные серьги-кольца, волосы она распустила и надела большие солнцезащитные очки.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Днем ранее Лопес запечатлели на выходе из Tracy Anderson Method Studio в Лос-Анджелесе, где она занимается танцами. Звезда была в белом свитшоте и обтягивающих лосинах с абстрактным рисунком. Выходя из студии, она держала в руке бутылку с водой в ее фирменном стакане, усыпанном стразами. А обута была в белые кроссовки. Волосы собрала в небрежный пучок и надела снова очки от солнца.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

На светские мероприятие Лопес давно не приезжала. В последний раз ее видели на премьере очередного фантастического фильма DC Comics о супергерое Флэше, где снимался ее муж Бен Аффлек.

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